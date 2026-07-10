Coole Buchstaben für WhatsApp, TikTok, Instagram & LinkedIn

Mehr Tipps zu Coole Buchstaben für WhatsApp, TikT...

Acer Notebook: Tastatur schreibt Zahlen statt Buchstaben (NumPad ausschalten)

Wenn die Tastatur des Acer Notebooks andere Zeichen schreibt als gewünscht, ist vielleicht das NumPad eingeschaltet. Acer Notebooks (zum Beispiel das Aspire) haben einen virtuellen...





Großbuchstaben ß auf der Tastatur: So schreibt man das große „ß“ in Word & Co.!

Seit dem 29. Juni 2017 ist das große ß ein offiziell anerkannter Buchstabe der deutschen Rechtschreibung - früher musste man in Wörtern, die nur aus...





WhatsApp Sprachnachricht in Text umwandeln und lesen!

WhatsApp bringt eine neue Funktion: Damit lassen sich Sprachnachrichten transkribieren und in Text umwandeln. Einmal in den Einstellungen aktiviert, lassen sich alle nervigen Sprachnachrichten automatisch...





Webmaster: Klickbare Telefon- und WhatsApp-Buttons in HTML

Wenn der Website-Besucher anrufen soll: Mit einem "tel:" Link kann ein Text oder Button klickbar gemacht werden. Beim Klick öffnet sich auf dem Handy direkt...





Apple: WhatsApp aktualisieren – so geht’s!

Wenn die Mac Version von WhatsApp nicht mehr startet, sondern stattdessen diese Meldung zeigt: "WhatsApp aktualisieren. Diese Version von WhatsApp ist abgelaufen. Bitte besuche den...



