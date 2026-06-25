Kostenloses SEO-Tool: Serponado Score prüft Webseiten direkt im Browser
Mit dem kostenlosen Chrome-Tool Serponado Score lässt sich eine Webseite schnell auf wichtige OnPage-SEO-Faktoren prüfen. Die Erweiterung analysiert unter anderem den Seitentitel, die Meta-Beschreibung, die Überschriftenstruktur, den Keyword-Fokus, Bildinformationen wie ALT-Texte und Dateigrößen sowie die Lesbarkeit der Inhalte. Daraus berechnet das Tool einen übersichtlichen Score von 0 bis 100 Punkten. So erkennt man auf einen Blick, ob eine Seite bereits gut für Suchmaschinen vorbereitet ist oder ob wichtige Grundlagen wie Title, H1, Meta Description oder Bildoptimierung noch verbessert werden sollten.
1. Spezielle Formeln: Zeit und Datum einfügen
Die Serponado Score SEO Erweiterung für Chrome und Microsoft Edge ist vor allem für Blogger, Webseitenbetreiber, Redaktionen und Agenturen nützlich, die einzelne Seiten, Blogartikel, Produktseiten oder Landingpages schnell kontrollieren möchten: Neben einem SEO-OnPage-Check prüft das Plugin auch verschiedene Keywords zur Seitenoptimierung. Die Analyse läuft lokal im Browser und wird erst gestartet, wenn man auf das Erweiterungs-Symbol klickt.
Eine Anmeldung ist nicht nötig: Das kostenlose Tool ersetzt keine große SEO-Suite für Rankings, Backlinks oder komplette Crawls, sondern ist ideal zum Testen einzelner Seiten als schneller SEO-Check vor der Veröffentlichung oder Überarbeitung einer Seite.
Weitere Informationen und den kostenlosen Download gibt es hier:
https://www.kursmediasystems.de/serponado/
Mehr Browser-Erweiterungen für Edge, Chrome und Firefox stellen wir auch in unserem Webmaster-Forum vor.
- pc-einsteigerkurs (29x gelesen)
- datenschutz (19x gelesen)
- Jobs: Developer-Jobs (13x gelesen)
- Jobs: IT-Jobs allgemein (11x gelesen)
- windows-beschleunigen (11x gelesen)
Meist gelesene Tipps:
Mehr Tipps zu Kostenloses SEO-Tool: Serponado Scor...
-
SEO 2022 – ein Überblick, was für Webmaster wichtig wird
„SEO? Mache ich doch schon. Content ist King, Mobile First, Backlinks... Kann ich das Thema nicht endlich abhaken?“, werden sich einige Leser jetzt fragen. Dabei...
-
SEO: Hierauf müssen Sie bei Dateinamen achten!
Bei den Dateinamen von Webseiten, bei Bildern oder verlinkten Dokumenten gibt es einige Regeln zu beachten: Da der Webmaster nicht weiß, auf welchem Betriebssystem der...
-
Webmaster / SEO: Dafür ist das ALT Attribut wichtig!
Der ALT-Tag bei Bildern nicht nur für Suchmaschinen wichtig: Er hilft auch bei Fehlern im Webdesign! Die Bilder auf Webseiten lassen sich mit verschiedenen zusätzlichen...
-
Snipping Tool stürzt ab und hängt sich auf – das hilft!
Wenn Microsofts Screenshot Programm, das Snipping Tool, regelmäßig abstürzt oder sich aufhängt, kann die Windows Reparatur-Funktion helfen. Wie man das Snipping Tool damit repariert, zeigen...
-
Die 3 besten Gratis-Tools zur Überwachung der Festplattengesundheit
Die Festplatte ist das Herzstück eines jeden Computers und speichert neben dem Betriebssystem sämtliche Daten, die für den täglichen Betrieb notwendig sind. Eine gesunde Festplatte...
-
Xbox „Gamerscore Correction“: Keine Chance für Schummler
Microsoft sagt Cheatern den Kampf an: Wer Tricks beim Spielen benutzt, um mehr Punkte oder Siege zu erreichen, wird demnächst gekennzeichnet. Wer also beim Schummeln...
- webseiten-tool erkennen?
(wie) kann ich im Quälcode einer Seite erkennen, mit welchem Tool die Seite erstellt wurde? Geht da...
- Ihre Frage:kann in keinem Browser Videos von Webseiten ansehen
Meine Hardware: Mainboard ASUS PRIME Z270-P, 32GB Ram DDR4 (Kingston -2400),Intel Core I7-7700KNvidi...
- Mit welchem Tool führe ich Lesezeichen verschiedene Browser zusammen?
Hallo liebe Fachleute, Nachdem ich nun circa 3 Stunden gesucht habe und leider keine Lösung ge...
- Browser läd nach nach kurzer Zeit keine Webseiten mehr
Hallo,habe nun seit einer Weile das Problem, dass mein Browser (chrome) keine Webseiten mehr läd. E...
Kostenloses SEO-Tool: Serponado Score prüft Webseiten direkt im Browser