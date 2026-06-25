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Kostenloses SEO-Tool: Serponado Score prüft Webseiten direkt im Browser


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Kostenloses SEO-Tool: Serponado Score prüft Webseiten direkt im Browser
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Serponado SEO Plugin

Mit dem kostenlosen Chrome-Tool Serponado Score lässt sich eine Webseite schnell auf wichtige OnPage-SEO-Faktoren prüfen. Die Erweiterung analysiert unter anderem den Seitentitel, die Meta-Beschreibung, die Überschriftenstruktur, den Keyword-Fokus, Bildinformationen wie ALT-Texte und Dateigrößen sowie die Lesbarkeit der Inhalte. Daraus berechnet das Tool einen übersichtlichen Score von 0 bis 100 Punkten. So erkennt man auf einen Blick, ob eine Seite bereits gut für Suchmaschinen vorbereitet ist oder ob wichtige Grundlagen wie Title, H1, Meta Description oder Bildoptimierung noch verbessert werden sollten.

1. Spezielle Formeln: Zeit und Datum einfügen

Die Serponado Score SEO Erweiterung für Chrome und Microsoft Edge ist vor allem für Blogger, Webseitenbetreiber, Redaktionen und Agenturen nützlich, die einzelne Seiten, Blogartikel, Produktseiten oder Landingpages schnell kontrollieren möchten: Neben einem SEO-OnPage-Check prüft das Plugin auch verschiedene Keywords zur Seitenoptimierung. Die Analyse läuft lokal im Browser und wird erst gestartet, wenn man auf das Erweiterungs-Symbol klickt.

Eine Anmeldung ist nicht nötig: Das kostenlose Tool ersetzt keine große SEO-Suite für Rankings, Backlinks oder komplette Crawls, sondern ist ideal zum Testen einzelner Seiten als schneller SEO-Check vor der Veröffentlichung oder Überarbeitung einer Seite.

Weitere Informationen und den kostenlosen Download gibt es hier:
https://www.kursmediasystems.de/serponado/

Chrome Tastenkombinationen – Video ansehen

Mehr Browser-Erweiterungen für Edge, Chrome und Firefox stellen wir auch in unserem Webmaster-Forum vor.



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