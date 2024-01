MacBook Touch-Bar aus oder reagiert nicht: Lösung!

Passende Wörter im Lexikon:

Das Touchpad, oft auch Trackpad genannt, ist eine berührungsempfindliche Fläche, die in den meisten modernen Notebooks als Mausersatz integriert ist. ...Ein Touchscreen ist ein berührungsempfindlicher Bildschirm, in dem man per Fingerdruck die Maus bewegen oder grafische Knöpfe auf dem Bildschirm drucken kann. E...Touch ID ist der Name für Apples Fingerabdrucksendor: Eine biometrische Technologie zum Entsperren der Geräte durch Fingerabdruckerkennung. Diese Funktion wur...