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Canva Video Export Problem: Bilder fehlen? Das hilft!


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Canva Problem: Bilder fehlen im Video-Export

Runde Ecken mit Canva

Mit Canva lassen sich nicht nur kurze Social Media Videos erstellen, sondern auch richtige, komplexe Videos in hoher Auflösung. Manchmal gibt es beim Video-Export Probleme und Bilder fehlen im fertigen Video: Wir haben einen einfachen, möglichen Grund gefunden, der den Export stört: Bilder mit runden Ecken werden in Canva nicht mit exportiert und fehlen in dem fertigen Video.

Wenn Elemente wie Bilder oder Texte nach dem Teilen / Exportieren fehlen, rät Canva zunächst dies:

  • Du hast eine schwache Internetverbindung.
  • Du verwendest Canva auf einem veralteten Gerät oder Browser.
  • Du verwendest eine veraltete Version der Canva-App für Mobilgeräte oder Desktops.

Der Grund für das Fehlen von Bildern im fertigen Video können aber auch extensive Bearbeitungen am Bild sein, die direkt in Canva durchgeführt wurden: Zum Beispiel runde Ecken. Hat man Bilder in Canva bearbeitet und ihnen runde Ecken gegeben, kann es sein, dass diese nicht mehr exportiert werden. Fehlen im exportierten Canva Video Bilder? Dann sollten diese Bearbeitungen zum Testen entfernt werden!

 

Trotzdem runde Ecken mit Canva

Leider gibt es keine andere einfache Möglichkeit, runde Ecken auf ein Bild anzuwenden (Tipps dazu? Gerne in unser Foto-Forum oder Software-Forum posten!). Eine Möglichkeit mit PhotoShop wäre, eine Maske mit runden Ecken über das Bild zu legen und als Auswahl zu nutzen: Damit kann man die Ecken rund ausschneiden und als PNG24 mit Transparenz speichern.

Wenn Canva Probleme mit den runden Ecken auf einem Bild hat und dieses Bild nicht im Video-Export zu sehen ist, hilft dieser Trick: Statt die runden Ecken direkt auf das ausgewählte Bild anzuwenden, setzt man sie wie im Bild oben wieder auf „0“.

Canva runde Ecken

Stattdessen erstellt man zunächst einen Rahmen (oder sucht unter „Elemente“ nach einem Rahmen), der runde Ecken hat. Hier lädt man das Bild dann hinein: So beschneiden die Ecken des Rahmens das Bild, das dadurch runde Ecken bekommt. Im Export macht es aber keine Probleme und das Bild wird im Video mit exportiert.

 

Canva Bilder werden nicht angezeigt

Wenn die Bilder unter „Uploads“ angezeigt werden und auch im Canva Bild- oder Video-Editor zu sehen sind, kann man zum Testen alle Bearbeitungsfunktionen löschen: Die „Runde Ecken“ Funktion, Schatten oder bearbeitete Farben- und Hintergünde. Hilft das nicht, kann man versuchen, das Bild in einem anderen Format neu zu importieren.

Canva rät selber auch dazu, die Dateigröße und Formatbeschränkungen zu überprüfen: Große Designs oder lange Videos könnten unter Umständen nicht vollständig exportiert werden. Hier kann es helfen, eine geringer Größe, Länge oder Auflösung beim Teilen auszuprobieren.



Fragen zu diesem Tipp? In unserem Software-Forum oder in unserem Webmaster-Forum helfen wir weiter!






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