Canva Video Export Problem: Bilder fehlen? Das hilft!
Runde Ecken mit Canva
Mit Canva lassen sich nicht nur kurze Social Media Videos erstellen, sondern auch richtige, komplexe Videos in hoher Auflösung. Manchmal gibt es beim Video-Export Probleme und Bilder fehlen im fertigen Video: Wir haben einen einfachen, möglichen Grund gefunden, der den Export stört: Bilder mit runden Ecken werden in Canva nicht mit exportiert und fehlen in dem fertigen Video.
Wenn Elemente wie Bilder oder Texte nach dem Teilen / Exportieren fehlen, rät Canva zunächst dies:
- Du hast eine schwache Internetverbindung.
- Du verwendest Canva auf einem veralteten Gerät oder Browser.
- Du verwendest eine veraltete Version der Canva-App für Mobilgeräte oder Desktops.
Der Grund für das Fehlen von Bildern im fertigen Video können aber auch extensive Bearbeitungen am Bild sein, die direkt in Canva durchgeführt wurden: Zum Beispiel runde Ecken. Hat man Bilder in Canva bearbeitet und ihnen runde Ecken gegeben, kann es sein, dass diese nicht mehr exportiert werden. Fehlen im exportierten Canva Video Bilder? Dann sollten diese Bearbeitungen zum Testen entfernt werden!
Trotzdem runde Ecken mit Canva
Leider gibt es keine andere einfache Möglichkeit, runde Ecken auf ein Bild anzuwenden (Tipps dazu? Gerne in unser Foto-Forum oder Software-Forum posten!). Eine Möglichkeit mit PhotoShop wäre, eine Maske mit runden Ecken über das Bild zu legen und als Auswahl zu nutzen: Damit kann man die Ecken rund ausschneiden und als PNG24 mit Transparenz speichern.
Wenn Canva Probleme mit den runden Ecken auf einem Bild hat und dieses Bild nicht im Video-Export zu sehen ist, hilft dieser Trick: Statt die runden Ecken direkt auf das ausgewählte Bild anzuwenden, setzt man sie wie im Bild oben wieder auf „0“.
Stattdessen erstellt man zunächst einen Rahmen (oder sucht unter „Elemente“ nach einem Rahmen), der runde Ecken hat. Hier lädt man das Bild dann hinein: So beschneiden die Ecken des Rahmens das Bild, das dadurch runde Ecken bekommt. Im Export macht es aber keine Probleme und das Bild wird im Video mit exportiert.
Canva Bilder werden nicht angezeigt
Wenn die Bilder unter „Uploads“ angezeigt werden und auch im Canva Bild- oder Video-Editor zu sehen sind, kann man zum Testen alle Bearbeitungsfunktionen löschen: Die „Runde Ecken“ Funktion, Schatten oder bearbeitete Farben- und Hintergünde. Hilft das nicht, kann man versuchen, das Bild in einem anderen Format neu zu importieren.
Canva rät selber auch dazu, die Dateigröße und Formatbeschränkungen zu überprüfen: Große Designs oder lange Videos könnten unter Umständen nicht vollständig exportiert werden. Hier kann es helfen, eine geringer Größe, Länge oder Auflösung beim Teilen auszuprobieren.
- pc-einsteigerkurs (27x gelesen)
- datenschutz (11x gelesen)
- pc-einsteigerkurs-1-2 (9x gelesen)
- windows-defragmentieren-und-aufraeumen (8x gelesen)
- pc-einsteigerkurs-5-4 (6x gelesen)
Mehr Tipps zu Canva Video Export Problem: Bilder f...
-
Webmaster: Mauszeiger ausblenden und verstecken!
Für manche Web-Projekte ist es praktisch, den Mauszeiger zu verstecken: Nicht um den Besucher zu ärgern, sondern um ihn nicht zu verwirren. Bei einem Touch-Screen...
-
WordPress Admin Bar verstecken: Weg mit der Werkzeugleiste!
Will man in Wordpress die Admin-Bar (oder Admin Leiste, im deutschen Wordpress "Werkzeugleiste" genannt) am oberen Bildschirmrand verstecken, braucht man dafür kein Plugin: Eine einfache...
-
Facebook Freundesliste verbergen & verstecken
Facebook zeigt im eigenen Profil auch die Freundesliste an, in der alle Personen zu sehen sind, mit denen man auf Facebook befreundet ist. Ist die...
-
Android Tablet: Bildschirm bleibt schwarz – Was tun?
Wenn das Android-Tablet (oder Fire Tablet!) plötzlich nicht mehr reagiert und der Bildschirm schwarz bleibt, ist dies im besten Fall nur ein leerer Akku. Wir...
-
Videos aufnehmen und digitalisieren: HDMI & Cinch (AV)!
Ob man als Streamer die Videos der Spielekonsole aufnehmen oder alte VHS Videos digitalisieren und retten möchte: Mit einem Video-Grabber (oder auch: Video Capture Karte)...
-
Videos aufnehmen und digitalisieren: HDMI & Cinch (AV)!
Ob man als Streamer die Videos der Spielekonsole aufnehmen oder alte VHS Videos digitalisieren und retten möchte: Mit einem Video-Grabber (oder auch: Video Capture Karte)...
- FERTIGES Video im nachhinein ändern, bilder hinzufügen wie
hallo Zusammen, ich habe ein mindmovie, erstelltes Video, mit text Bildern und Musik das hat mir jem...
- Externe Festplatte Video Erkennungs Problem
Hallo ihr lieben, ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet. Ich habe mir vor über eine...
- Performance-Problem beim Video-Streamen mit Switch
Liebe Wissende,gerade habe ich nach dem Kauf eines WD MyCloud NAS-Servers folgende Konfi...
- Grafiken/Bilder werden nicht angezeigt [Design Problem]
Hey ho Leute,so hab mich nach langer Zeit doch durchgerungen Windows 8 noch Mal eine Cha...
Canva Video Export Problem: Bilder fehlen? Das hilft!