Canva Video Export Problem: Bilder fehlen? Das hilft!

Mehr Tipps zu Canva Video Export Problem: Bilder f...

Webmaster: Mauszeiger ausblenden und verstecken!

Für manche Web-Projekte ist es praktisch, den Mauszeiger zu verstecken: Nicht um den Besucher zu ärgern, sondern um ihn nicht zu verwirren. Bei einem Touch-Screen...





WordPress Admin Bar verstecken: Weg mit der Werkzeugleiste!

Will man in Wordpress die Admin-Bar (oder Admin Leiste, im deutschen Wordpress "Werkzeugleiste" genannt) am oberen Bildschirmrand verstecken, braucht man dafür kein Plugin: Eine einfache...





Facebook Freundesliste verbergen & verstecken

Facebook zeigt im eigenen Profil auch die Freundesliste an, in der alle Personen zu sehen sind, mit denen man auf Facebook befreundet ist. Ist die...





Android Tablet: Bildschirm bleibt schwarz – Was tun?

Wenn das Android-Tablet (oder Fire Tablet!) plötzlich nicht mehr reagiert und der Bildschirm schwarz bleibt, ist dies im besten Fall nur ein leerer Akku. Wir...





Videos aufnehmen und digitalisieren: HDMI & Cinch (AV)!

Ob man als Streamer die Videos der Spielekonsole aufnehmen oder alte VHS Videos digitalisieren und retten möchte: Mit einem Video-Grabber (oder auch: Video Capture Karte)...



