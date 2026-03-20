Alte Windows-PCs weiter nutzen: Risiken und Gefahren

Mehr Tipps zu Alte Windows-PCs weiter nutzen: Risi...

Windows 11 nicht unterstützt – na und?

Viele Computer funktionieren technisch noch einwandfrei, werden aber trotzdem zu früh ersetzt. Einer der Gründe ist, dass neuere Betriebssysteme wie Windows 11 nicht mehr unterstützt...





Microsoft OneDrive nicht mit Windows starten

Mit OneDrive stellt Microsoft jedem Nutzer ab Windows 10 Cloud-Speicher zur Verfügung. Wer OneDrive aber nicht nutzen, oder zumindest nicht mit Windows starten möchte, kann...





ZIP Archiv unter Windows (Daten packen und entpacken)

Mit einem ZIP Archiv kann man zum einen mehrere Dateien und Ordner in einem einzigen Archiv versenden. Zum anderen unterstützt das ZIP Format das Komprimieren...





Windows Update optimieren: So bremsen die Updates das Netz nicht mehr aus!

Mit einer kleinen, aber sehr gut versteckten Einstellung lässt sich verhindern, dass die Windows Updates das eigene Internet ausbremsen. Die werden nämlich oft schon automatisch...





Alte Apps aktualisieren: App-Updates auf’s iPhone laden

Mit neueren Versionen bringen viele Apps auch neue Funktionen mit. Damit man diese aber nutzen kann, muss man von Zeit zu Zeit die installierten Apps...



