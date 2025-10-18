Lösung: Chrome Fehler „Website ist nicht erreichbar“ (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE)
Wenn der Chrome-Browser Web-Adressen im lokalen Netzwerk nicht mehr anzeigt und stattdessen „Die Website ist nicht erreichbar“ meldet (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE), ist das oft ein Einstellungsproblem auf dem Mac nach einem Chrome-Update.
Hier hilft allerdings keine Änderungen in den Chrome Einstellungen, sondern auf dem Apple selbst: In den System-Einstellungen des Macs muss die neue Chrome Version unter „Datenschutz & Sicherheit“ » „Lokales Netzwerk“ erst noch freigegeben werden.
Der Browser fragt in der Regel selber bei einem Neustart nach den fehlenden Berechtigungen. Fehlte dies und Chrome hat keinen Zugriff auf lokale Netzwerk-Adressen (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE), hilft die manuelle Vergabe der Zugriffsrechte.
In den Einstellungen wählt man unter „Datenschutz & Sicherheit“ » „Lokales Netzwerk“ den Chrome-Browser aus und vergibt die Rechte durch das aktivieren es Schalters (nach rechts). Hier werden in der Regel zahlreiche Einträge für den Chrome-Browser gelistet: Da die Version nicht ersichtlich ist, sollten alle aktiviert werden.
Anschließend sollte der Browser auch mit der neuen Version wieder vollen Zugriff auf andere Web-Adressen im lokalen Netzwerk haben und die richtigen Inhalte statt dem Fehler „Die Website ist nicht erreichbar“ anzeigen.
