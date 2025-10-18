Forum
Tipps
News
Frage stellen
search
Menu-Icon
search

Lösung: Chrome Fehler „Website ist nicht erreichbar“ (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE)


  1. Computerhilfen
  2. Info
  3. Apple
    4. /
  4. Netzwerk

danke
1 Leser hat sich bedankt
Bewerten
Lösung: Chrome Fehler „Website ist nicht erreichbar“ (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE)
1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne (Durchschnitt: 0,00 von 5 bei 0 Stimmen)
Loading...

Chrome: Lokales Netzwerk - Webseite ist nicht erreichbar

Wenn der Chrome-Browser Web-Adressen im lokalen Netzwerk nicht mehr anzeigt und stattdessen „Die Website ist nicht erreichbar“ meldet (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE), ist das oft ein Einstellungsproblem auf dem Mac nach einem Chrome-Update.

Hier hilft allerdings keine Änderungen in den Chrome Einstellungen, sondern auf dem Apple selbst: In den System-Einstellungen des Macs muss die neue Chrome Version unter „Datenschutz & Sicherheit“ » „Lokales Netzwerk“ erst noch freigegeben werden.

Der Browser fragt in der Regel selber bei einem Neustart nach den fehlenden Berechtigungen. Fehlte dies und Chrome hat keinen Zugriff auf lokale Netzwerk-Adressen (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE), hilft die manuelle Vergabe der Zugriffsrechte.

Apple Netzwerk Einstellungen für Chrome

In den Einstellungen wählt man unter „Datenschutz & Sicherheit“ » „Lokales Netzwerk“ den Chrome-Browser aus und vergibt die Rechte durch das aktivieren es Schalters (nach rechts). Hier werden in der Regel zahlreiche Einträge für den Chrome-Browser gelistet: Da die Version nicht ersichtlich ist, sollten alle aktiviert werden.

Anschließend sollte der Browser auch mit der neuen Version wieder vollen Zugriff auf andere Web-Adressen im lokalen Netzwerk haben und die richtigen Inhalte statt dem Fehler „Die Website ist nicht erreichbar“ anzeigen.



Fragen zu diesem Tipp? In unserem Apple-Forum helfen wir weiter!





Ähnliche Fragen:

» Top Tipps: Diese Tipps sind heute beliebt
Passende Wörter im Lexikon:
Chrome
Chrome ist ein von Google entwickelter Webbrowser, der vor allem für seine Schnelligkeit bekannt ist. Er bietet eine schlichte und einfache Benutzeroberfläche u...

ChromeBook
Chromebooks sind eine spezielle Kategorie von Notebooks oder Laptops, die statt mit Windows, Linux oder macOS mit dem Google-Betriebssystem Chrome OS laufen. Sie sind m...

Client Server Netzwerk
Bei einem Client-Server-Netzwerk, beziehungsweise Client-Server-Modell, handelt es sich um eine Möglichkeit, Aufgaben und Dienstleistungen innerhalb eines Netzwerkes...



Mehr Tipps zu Lösung: Chrome Fehler „Websit...


© Computerhilfen.de (1.000x gelesen)
Lösung: Chrome Fehler "Website ist nicht erreichbar" (ERR_ADDRESS_UNREACHABLE)