CDs rippen mit iTunes: Schnell und einfach in MP3s konvertieren

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iMovie: Videos im Hochformat schneiden (Apple Mac)

Auf dem Mac bietet Apples kostenloses Schnittprogramm iMovie ohne diesen Trick noch keine Möglichkeit, Videos im Hochformat zu schneiden. Für solche Aufgaben ist normalerweise Zusatzsoftware...





Windows Datenträgerverwaltung: Laufwerke formatieren, partitionieren und erstellen

Mit der Windows Datenträgerverwaltung hat man ein wichtiges Tool, mit dem man die im PC eingebauten Laufwerke bearbeiten kann. Oben werden die Laufwerke (neben der...





CSS: Texte formatieren (Schriftart, Farbe, Schriftgröße)

Mit CSS, den Cascading Style Sheets, kann man Elemente einer Webseite anpassen - so lassen sich zum Beispiel Texte schnell und einfach formatieren und die...





Raspberry Pi: WLAN Einstellungen ändern (SSID + Passwort)

Wenn der Raspberry Pi mit dem eigenen WLAN verbunden werden soll, lässt sich das leicht einstellen. Auch, wenn man das WLAN wechseln möchte, es einen...





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