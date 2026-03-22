CDs rippen mit iTunes: Schnell und einfach in MP3s konvertieren
Mit Apples kostenloser Music-Software iTunes (für Mac und Windows) lässt sich die Musik nicht nur abspielen, sondern auch direkt von CD rippen und in das MP3 Format konvertieren. Unter Windows lädt man iTunes am besten direkt aus dem Windows-Store herunter.
Nachdem die gewünschten Lieder ausgewählt wurden, laßen sie sich über „Erweitert / Auswahl konvertieren“ speichern und dann in eine Playlist ziehen.
Dies funktioniert alternativ auch mit dem Kontextmenü: Sind die Lieder ausgewählt, lassen sie sich per Klick mit der rechten Maustaste direkt in das voreingestellte Format umwandeln. Das ist in der Regel Apples AAC Format: Möchte man die Musik lieber als MP3 Datei rippen, kann man das in den Einstellungen umstellen.
Die Import-Einstellungen befanden sich in früheren iTunes Versionen unter
„Erweitert“ » „Importieren“. Hier konnte man den „MP3 Codierer“ auswählen
und zugleich die gewünschte Qualität angeben.
Neuere iTunes Versionen haben die Import-Einstellungen ganz unten auf der Seite „Allgemeine Einstellungen“ bei dem Punkt „Beim Einlegen einer CD:“. Auch hier lässt sich unter „Importeinstellungen“ wählen, ob man die CD als AAC, WAV oder MP3 rippen möchte.
In den Einstellungen läßt sich vorher festlegen, in welchem Format die Musik konvertiert werden soll. Auch wenn der iPod Apples AAC-Format unterstützt, empfiehlt sich wegen der Kompatibilität zu anderen Computern und Playern das MP3 Format. Ist Speicherplatz kein Problem, sollte die höchste Qualität mit 256 kbit gewählt werden.
Hat man beim Einlegen einer Audio-CD „Zum Importieren auffordern“ ausgewählt, fragt iTunes beim nächsten Einlegen einer CD direkt nach, ob die Titel importiert werden sollen:
Damit die Lieder gleich richtig benannt werden, sollte vor der Umwandlung über „Erweitert: CD-Titel abfragen“ die Tracks gesucht werden, falls iTunes die CD nicht automatisch erkannt hat. Das spart dann Zeit beim Umbenennen und Ändern der ID3-Tags.
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