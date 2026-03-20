Windows 11 nicht unterstützt – na und?
Viele Computer funktionieren technisch noch einwandfrei, werden aber trotzdem zu früh ersetzt. Einer der Gründe ist, dass neuere Betriebssysteme wie Windows 11 nicht mehr unterstützt werden: Die Festplatte zu klein, die CPU zu langsam: Dabei bedeutet „nicht kompatibel“ nicht automatisch, dass ein PC aussortiert werden muss.
Gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist es sinnvoll, funktionierende Hardware nicht einfach zu entsorgen: Für die weitere Nutzung sollte man aber ein paar Sachen beachten. Wenn Microsoft den Support für ein Betriebssystem einstellt, erhält dies bis auf wenige Ausnahmen keine Updates mehr. Gefundene Sicherheitslücken lassen sich dann mit Malware ausnutzen: Klickt man auf einen falschen Link oder öffnet eine infizierte Datei, kann der Computer unbrauchbar werden (zum Beispiel durch Verschlüsselung aller Daten) oder selbst zur Virenschleuder werden.
Apple ist hier nicht besser: Wird der Support eingestellt, bekommen macOS, iOS und iPad OS ebenfalls keine Updates mehr. Auch neue Versionen von Apps und sogar des Browsers funktionieren dann bald nicht mehr: Apple hat zusätzlich bereits drei Mal die in den Computern verbaute CPU-Architektur gewechselt: Von Motorolas 68k Chips zum PowerPC, dann zu Intel-Prozessoren und zum Schluss zu den eigenen M-Chips (oder dem iPhone Prozessor A18 im neuen MacBook Neo). Neue Software wurde dann bald auch nur noch für die neue Prozessor-Generation veröffentlicht, der Support für ältere Software wurde nach wenigen Versionen eingestellt.
Warum viele PCs kein Windows 11 unterstützen
Microsoft hat für Windows 11 neue Anforderungen eingeführt. Dazu gehören unter anderem:
- Ein TPM-2.0-Modul (Sicherheitschip)
- Secure Boot
- Bestimmte Prozessoren (CPU-Generationen)
Wie schon bei Windows 10 erfüllen viele ältere Rechner erfüllen diese Anforderungen nicht. Technisch wären die PCs weiterhin nutzbar und haben oft für alltägliche Aufgaben noch genug Leistung: Die Einschränkungen sind daher häufig nur eine Frage der Vorgaben. Und mit einem neuen PC wird meistens auch eine neue Lizenz von Windows verkauft.
Bedeutet das Ende von Windows automatisch das Ende des PCs?
Ein Computer kann unabhängig vom installierten Betriebssystem weiterhin sinnvoll eingesetzt werden: Das Ende des Supports von Windows bedeutet also nicht, dass er nicht mehr genutzt werden kann. Und manchmal haben sie einen ganz bestimmten Zweck für ältere Programme, die unter neuen Windows-Versionen nicht mehr funktionieren.
Schreiben, scannen, drucken: Dafür reicht der alte PC!
Viele typische Aufgaben benötigen keine aktuelle Windows-Version:
- Einfache Office-Arbeiten
- Medienwiedergabe (CD, MP3, DVD…)
- Lokale Anwendungen
- Steuerungs- oder Serveraufgaben: zum Beispiel als Druck- oder Scan-PC oder im Smart Home
Ein alter PC kann weiterhin zuverlässig funktionieren, auch ohne die neueste Windows Version.
Wann sich ein Weiterbetrieb lohnt
Ein alter Computer kann sinnvoll weiterverwendet werden, wenn er stabil läuft und die Hardware weiter funktioniert. Reicht die Leistung noch aus für die aktuell genutzten Programme? Manchmal kann es sinnvoll sein, die Daten zu sichern, das alte Windows neu zu installieren und nur die Programme und Apps aufzuspielen, die man wirklich braucht: So wird ein alter PC wieder flott für viele Aufgaben.
Neben der Funktion als Medienserver oder an Fernseher oder Stereoanlage angeschlossener Media-Player kann immer noch verschiedene Aufgaben übernehmen:
- Zweit-PC für einfache Aufgaben (z. B. Office)
- Testsystem oder Lernrechner
- Steuerungsgerät im Heimnetzwerk: zum Beispiel für Smart-Home Anwendungen
Auch wenn der PC (oder seine Hardware) die Systemvoraussetzungen von Windows 11 nicht mehr erfüllt, bleibt er in vielen Fällen nutzbar. Statt ihn vorschnell zu ersetzen, lohnt sich ein genauer Blick auf mögliche Einsatzbereiche: Was man bei der Weiternutzung beachten sollte, zeigen wir in diesem Artikel!
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