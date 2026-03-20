Mehr Tipps zu Windows 11 nicht unterstützt – n...

Alte Windows-PCs weiter nutzen: Risiken und Gefahren

Wenn der PC die neueste Windows Version nicht mehr unterstützt (aktuell: Windows 11), lässt er sich oft noch sinnvoll weiter nutzen. Aber Achtung: Er erhält...





Microsoft OneDrive nicht mit Windows starten

Mit OneDrive stellt Microsoft jedem Nutzer ab Windows 10 Cloud-Speicher zur Verfügung. Wer OneDrive aber nicht nutzen, oder zumindest nicht mit Windows starten möchte, kann...





ZIP Archiv unter Windows (Daten packen und entpacken)

Mit einem ZIP Archiv kann man zum einen mehrere Dateien und Ordner in einem einzigen Archiv versenden. Zum anderen unterstützt das ZIP Format das Komprimieren...





Linux: Cronjob einrichten und Aufgaben automatisch ausführen

Wer kompletten Zugriff auf den Webserver hat, kann wiederkehrende Aufgaben von dem übernehmen lassen. Der Linux-Daemon Cron lässt sich ähnlich wie ein Videorekorder programmieren und...





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