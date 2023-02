Apache: Port ändern am Webserver (Raspberry Pi)

Passende Wörter im Lexikon:

Die Abkürzung COM Port steht für Communication Port. Dies ist eine serielle Schnittstelle an PCs als Anschluß für Zubehör, wie Maus und Modem, a...Der Gameport ist ein Anschluß auf den meisten Soundkarten, an den Joysticks angeschlossen werden können. Es können bis zu vier analoge Steuerachsen und vi...Siehe Switch. ...